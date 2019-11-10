Fırıncıların talebi İTO’da görüşülecek: 2020 olmadan ekmeğe zam bekleniyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, 2020’ye girmeden ekmeğe zam gelmesini beklediklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre ağustos ayından beri fırıncıların zam talebini reddeden İTO, bu kez teklifi ‘komisyonda görüşmek üzere’ kabul etti. Beş kişilik komisyon, bu haftaiçi zam talebini görüşecek.

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Demir’in verdiği bilgiye göre, İstanbul’da satılan 200 gram ekmeğin 1.25 liradan 1.40’a, 250 gram ekmeğin ise 1.50 liradan 1.75’e çıkması bekleniyor.

Demir, zammın yeni yıla girmeden onaylanmasını beklediklerini belirterek, zammın kabul edilmesi halinde bile 2020’nin ilkbahar aylarında bir zam talebinde daha bulunacaklarını ifade etti.

Demir şu ifadeleri kullandı: “Ekmek fiyatları 42 ay aradan sonra 1.50 TL’ye çıkmıştı. Aşağı yukarı bir senedir de bu seviyede. Yeni yılla birlikte işçilik maliyetleri artacak. Un ve elektrik gibi önemli girdilerimizde anormal bir artış yaşanmazsa yeni fiyatları 2020 ilkbaharına kadar götürürüz, sonrasında ikinci bir zam talebimiz olabilir.”