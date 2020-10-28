Fırıncılardan al haberi: Ekmeğe zam kaçınılmaz

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyetin artması nedeniyle ekmek fiyatında da artışın kaçınılmaz olacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da federasyonun merkezinde basın toplantısında düzenleyen Balcı, bir çuval unun temmuz ayında 104 lira seviyesinde bulunduğunu, bugün ise 158 liraya yükseldiğini dile getirdi.

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Balcı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2002’den bugüne yaptığının aksine, şimdi devreye girmede geciktiğini belirterek ekim ayında buğdayda gümrük vergisinin sıfırlanmasına rağmen iç piyasada fiyatının düşmemesinin düşündürücü olduğunu aktardı.

Zam geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’yla istişare sonrası yapılan her müdahalede un fiyatlarının gerilediğini aktaran Fırıncılar Odası başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maalesef bu süreçte bir ayı aşkın süredir sayın bakanımızdan bu konuyu görüşmek için randevu talep etmemize karşın görüşmemiz mümkün olmadı. Bizim amacımız, sektörün içinde bulunduğu sıkıntıyı dile getirmek ve önerilerimizi sunmaktı. Bu öneriler doğrultusunda alınacak tedbirler karşısında bugüne kadar olduğu gibi un fiyatlarında bir gevşeme olacaktı. İki ay gibi kısa zamanda un ve diğer girdilerin fiyatındaki artışın temel gıda maddesi olan ekmeğimize olumlu yansıması söz konusu değil. Zor durumda olan fırıncı esnafımızın fiyat artışına gitmesi kaçınılmaz olmuştur. Bir fiyat artışı olacaktır. Yetkililere sesleniyorum, gerekli çalışmayı bir an önce yapmaları gerekiyor. Girdi fiyatlarındaki artışları kabullenmek söz konusu olamaz.”