Fırıncılar odası, valiliğe iletti: Ekmek 1.5 lira olsun

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmek fiyatına zam istedi.

Fotoğraf: DHA

Oda başkanı Erdoğan Çetin, bugün İstanbul Ticaret Odası binasında, valilik, Ticaret Odası ve Gıda Tarım İl Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantının ardından konuşan Çetin, fiyata yüzde 20’lik zam talepleri olduğunu ifade etti.

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Oda başkanı, maliyet hesaplarını dosya haline getirerek yetkililere teslim ettiklerini dile getirerek sürecin devam ettiğini, karar alınmadığını, dosyanın inceleneceğini dile getirdi.

Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim en son talep etmiş olduğumuz fiyat 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruş. Yani kilogram fiyatı 7.50 lira. Şu anda bunun üzerinden gittik. Bunu bekliyoruz. Şu an fırıncı bir zam beklentisi içerisinde, bunu bizden talep ediyor. Un fiyatları çok yükseldi, un fiyatlarını durduramıyoruz. Bakanlık nezdinde taleplerimiz oldu, bunları bakanlıklara ilettik. Maya fiyatları da çok yükseliyor. 35 liralık maya, bir yılda içerisinde 90 lira oldu. Maya fiyatları da bizim durduramadığımız, engelleyemediğimiz bir hammadde gideri. En büyük giderlerimizden bir tanesi de işçilik, SGK primlerimiz. Bu maliyetlerimiz çok yükseldi. Bizim talep ettiğimiz zam miktarı yaklaşık yüzde 20. Fakat girdilerimizin, hammaddelerimizin ve genel giderlerimizin zam oranı yüzde 30’un üzerinde. Bizim talep ettiğimiz zam aslında çok büyük bir zam değil.”

İstanbul’da 200 gramlık bir ekmek 1 lira 25 kuruşa satılıyor.