Fırıncılar federasyonu: Ekmeğe zam yok

İstanbul Fırıncılar Odası’nın ekmeğe 50 kuruş zam talebine karşın, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmeğe zam yapılmayacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Artan maliyetlerden dolayı İstanbul’da 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 75 kuruş olmasını talep ediyoruz” demişti.

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Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre, Balcı Türkiye’de bu yıl 21 milyon ton buğday hasadı beklendiğini, maliyet artışı olmadığını, ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını söyledi.

Balcı şöyle konuştu: “Bugün ve dün basında yer alan ekmeğe yüzde 40 zam talebi açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye genelinde ekmek fiyatı 2019 yılının 12. ayından bu yana kadar azami fiyat 7.75 lira olarak uygulanmaktadır. Bu kilogram fiyatı. Ülke genelinde ekmek fiyatı 7-8 aydır 7.50-7.75 seviyesindedir.”

‘Ciddiyetten uzak’

Türkiye’de 18 yıldır enflasyonun üzerinde bir artış yapılmadığını belirten Balcı şu ifadeleri kullandı: “2002 yılından bugüne kadar hiçbir zaman, hiçbir yıl Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak ülke enflasyonu üzerinde bir artış yapmadık. Yüzde 40 talebi ciddiyetten uzak bir taleptir. Bizim federasyonumuzun gündeminde olmayan bir taleptir.”