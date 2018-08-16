Fırıncılar ‘devletin yanında’: Dolarla ekmek girdisi yüzde 40 arttı, zam yok

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Endüstriyel Fırıncılar Birliği Üyesi Selim Açık, dolarda artış nedeniyle ekmek girdilerinin yüzde 40 arttığını, ancak buna karşın zam yapmadan üretime devam edeceklerini söyledi.

Gelecek için ‘ülke refahı’nın gelecek için her zaman ön planda olduğunu vurgulayan Açık, “Ekmek girdileri oluşan ekonomik krizde yüzde 40-50 oranında arttı. Artışın asıl nedeni ise yurt dışından ithal edilen buğdaydan kaynaklıdır” dedi.

Reklam

‘Devletin ve ülkenin geleceği için’ gerekirse zam yapmadan yerli buğday kullanılarak, bayii karlarından bir miktar kısıtlamaya gidilerek ‘bir yıl dayanılabileceğini’ belirten Açık, “Bu seferberlik için devletin, hükümetin yanında oluruz” diye konuştu.

Hiçbir fırında ABD hammaddesi ve girdisi kullanılmadığını aktaran Selim Açık sözlerini şöyle bitirdi: “Ülkemizde kaos yaratılması için dış güçlerce yapılan bu operasyonlara hep birlikte göğüs gerilmesi gerekir. Bu kargaşalı ortamları fırsat bilip direk aynı gün zam yapan sektörlerinde ekonomiye zarar vermektedirler. Fırıncılar her daim fedakarlık yapmıştır, yapmaya da devam edecektir.”