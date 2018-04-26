Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan asker hayatını kaybetti

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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AA’nın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hayatını kaybeden askerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Görevli olduğu Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Mare’de faaliyetler sırasında rahatsızlanan askerin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

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Açıklamada şöyle dendi: “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.”