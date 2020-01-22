Firari asker 26 yıl sonra yakalandı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir icra takip elemanı, özel bir bankanın icra işlemlerini yürüten hukuk bürosunu sahte tahsilat makbuzuyla 828 kez dolandırdı. Avukat, dokuz ayda 200 bin lirayı zimmetine geçiren icra takip elemanından şikayetçi oldu.