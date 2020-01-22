Firari asker 26 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır’da 26 yıl önce askerlik yaptığı Tekirdağ’daki birliğinden firar eden kişi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolü sırasında şüpheli bir araç durduruldu.
Araçtaki 58 yaşındaki H.S., jandarmaya önce kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Ancak araçtan indirildikten sonra kimliğini görevlilere verdi.
Yapılan kimlik sorgusunda, şüphelinin Tekirdağ 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘Askeri Ceza Kanununa Muhalefet’ suçundan arandığı, 1994 yılında vatani görevini yaptığı birliğinden firar ettiği ortaya çıktı.