Firari Adil Öksüz’ün kardeşi: Ağabeyimin darbeye karıştığını medyadan öğrendim

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Karabük’teki ‘FETÖ’ davasında ifade veren, darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz’ün kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz, “Ağabeyimin darbeye karıştığını medyadan öğrendim” dedi.

Dokuzu tutuklu biri firari 16 akademisyenin yargılandığı davada ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yrd. Doç. Dr. Öksüz, her zaman devletinin yanında olduğunu, ailesine de sevgiyi ve barışı tavsiye ettiğini, bu zamana kadar herhangi bir terör örgütüne üyeliğinin bulunmadığını söyledi.

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Yrd. Doç. Dr. Öksüz, savunmasında şunları kaydetti: ”Önümde en büyük engel olan ağabeyim Öksüz, darbe girişimine adı karışmış. Vatana ve millete ihanet etmiş bir kişiyi korumam veya ona yardımcı olmam asla mümkün değildir. Tutuklandıktan hemen sonra darbeci olan bir kişiyle aynı soyadını taşımamak için ve öylesi bir soyadı bana zul geldiği için soyadımı değiştirmek için mahkemeye dava açtım. Ancak süreç nedeniyle şimdilik reddedildi. Ben, ağabeyim olan bu kişinin darbeye karıştığını medyadan öğrendim. Hiçbir şekilde görüşmedim. Haberleşmem olmadı. Bu kişinin o günlerde kimlerle görüştüğü haber yapıldı. HTS kayıtlarımda görüldüğü gibi görüşmedim. Eğer görüştüğüm ispatlansın, müebbet hapis cezasına razıyım.”

‘Her zaman karşıma çıkıyor’

Ağabeyinin Almanya’da olduğuna dair iddiaların bulunduğunu dile getiren Öksüz, ağabeyinin isminin her zaman karşısına çıktığını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Öksüz, şöyle devam etti: “Her zaman bu isim benim önüme çıkıyor. Çocuklarım eğitimlerine devam ediyorlar. Çocuklarımın eğitimi benim için en önemli görevdir. O nedenle adresim sabit. Kaçma planım asla olamaz. Serbest bırakılsam da, tutuklu kalsam da inanın hiçbir yere kaçmam ve kaçamam. Yaşlı annem ve babam tek başlarına yaşam mücadelesi veriyorlar. Sağlık sorunlarıyla ilgilenmem için benim onların yanında olmam gerekiyor. Çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Tarafsız ve bağımsız Türk adaletinden hakkımda en doğru kararın verileceği inancını tüm samimiyetimle korumak istiyorum. Beraatimi talep ediyorum.”

Yrd. Doç. Dr. Öksüz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan beş ile 10 yıl arası hapis cezası isteniyor.