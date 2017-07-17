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Firar eden Nişanyan: Seksen milyon o tımarhaneden kaçma hayaliyle yaşıyor

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İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince’de SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle bulunduğu Foça Açık Cezaevi’nden firar eden yazar Sevan Nişanyan, “Seksen milyon hapsedildikleri o tımarhaneden kaçma hayaliyle yaşıyor” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Üç yıldır hapiste bulunan Nişanyan hakkında toplam 11,5 yıl hapis cezası verilmişti.

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Cezaevinden izinli çıkıp firar eden Nişanyan, “Cezaevindeydim, artık değilim. Cezaevine dönmeyi de düşünmüyorum” demiş, Türkiye’de mi yoksa yurtdışında mı olduğu sorusunu ise “Nerede olduğumu ben de bilemiyorum” diyerek yanıtlamıştı.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Nişanyan, “Sanırım memleketin duygularına tercüman oldum. Seksen milyon hapsedildikleri o tımarhaneden kaçma hayaliyle yaşıyor” diye yazdı.

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