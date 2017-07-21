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Firar eden Nişanyan ‘kaçış’ını anlattı: Foça limanından özgürlüğe yelken açtık

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İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince’de SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle bulunduğu Foça Açık Cezaevi’nden firar eden yazar Sevan Nişanyan, ‘kaçış’ını “Günah bizden gitti dedik. Bir gün Foça limanından özgürlüğe yelken açtık” sözleriyle anlattı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Üç yıldır hapiste bulunan Nişanyan hakkında toplam 11,5 yıl hapis cezası verilmişti.

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Cezaevinden izinli çıkıp firar eden Nişanyan, “Cezaevindeydim, artık değilim. Cezaevine dönmeyi de düşünmüyorum” demiş, Türkiye’de mi yoksa yurtdışında mı olduğu sorusunu ise “Nerede olduğumu ben de bilemiyorum” diyerek yanıtlamıştı.

‘Bu saçmalığın sonu yok’

Kendisine ait ‘nisanyan1.blogspot.com’da bir yazı kaleme alan Nişanyan, ‘kaçış’ını anlattığı sözlerine şöyle başladı: “Sonunda ‘Üç buçuk yıl yeter’ dedik. Bu saçmalığın sonu yok. Daha üç yıl cezam var, yıllar önce televizyon programlarında söylediğim sözler yüzünden hala dava üstüne dava açıyorlar, malum kişi cehennemi boylamadan beni salmaya niyetleri yok görünüyor. ‘Günah bizden gitti’ dedik. Bir gün Foça limanından özgürlüğe yelken açtık.”

Aralık 2015’te ‘gitmeye hazır’ olduğunu aktaran Nişanyan, ‘Az daha dur’ dediler. Durdum. Ertesi hafta yakalandım, kapalıya sevk edildim, bir buçuk yıl kaybettim. Bu sene nisanda da gidebilirdim, ‘Daha biraz bekleyelim’ dendi. Neye? Boşuna. Adsız bir arkadaşımız büyük kişisel risk pahasına özgürlüğüme giden kapıları açtı” diye yazdı.

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