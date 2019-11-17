Finlandiya’da üç kişiye dava: 800 vahşi kedi, 15 karaca, 20 dağ tavşanı ve üç geyik öldürmüşler

Finlandiya’da üç kişi, 800 vahşi kedi, en az 15 karaca, 20 dağ tavşanı ve üç geyik öldürmekten yargılanıyor.

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İddianamede 2016-2017 yıllarında, sanıkların av yasağının sürdüğü dönemde bu hayvanları ateş ederek öldürdükleri belirtildi. Sanıkların vahşi hayvanların avlanmasında kullanılmaması gereken 22 kalibrelik bir silah kullandıklarına, ikisinin avlanma eğitimi ve silah ruhsatı olmadığına, üçüncüsünün de 18 yaşın altında olduğuna dikkat çekildi.

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Evrensel’den Murat Kuseyri’nin haberine göre savcı Marina Ek-Beck, yaşanan olayla ilgili “Buna benzer bir hukuk davasına bugüne kadar rastlamadım. Söz konusu olan eşi ve benzeri olmayan avlanma yasağı suçu” dedi. Savcı, sanıkların av yasası, ceza yasası ve doğayı koruma yasasına muhalefet suçlarından altı ila 10 ay arasında değişen şartlı hapis cezalarına çarptırılmasını istiyor.

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Savcı, son duruşmada sanıkların genellikle aracın içinden el lambası ve projektörle çevreyi aydınlattıktan sonra ateş ettiklerini, hayvanların boş yere acı çekmelerine neden olarak hayvanları koruma yasasını ihlal ettiğini söyledi. Çok sayıda hayvanı öldürdükleri için ağır avlanma suçu işlediklerini belirtti.

‘İzin almıştık’

Savunmalarında vahşi kedileri öldürmek için çiftlik sahiplerinden izin aldıklarını öne süren sanıklar, avlanma yasağını ihlal ettiklerini kabul ederken, ağır ihlal suçu işlemediklerini iddia etti.

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Öldürülen hayvanların sayısı, tanık ifadeleri ve sanıkların Whatsapp yazışmalarının incelenmesiyle belirlendi. Savcı sanıkların yasalara aykırı olarak avlanma sonucu yol açtıkları ekonomik kayıplar ve öldürdükleri hayvanlar için 7 bin 500 avro para cezasına çarptırılmalarını da istedi. Mahkeme, kararını 28 Kasım’da açıklayacak.