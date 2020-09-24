Finlandiya’da köpekler havalimanındaki yolculara ‘corona’ testi yapmaya başladı

Corona virüsünü tespit etmek için eğitilen köpekler Finlandiya’daki Helsinki-Vantaa Havalimanı’nda yolcuları ‘koklamaya’ başladı.

Fotoğraf: Reuters

Köpeklerin bu konudaki etkinliği henüz karşılaştırmalı çalışmalarla kanıtlanmadığından havalimanında başlatılan pilot projede normal ‘corona‘ testleri de yapılmaya devam ediyor.

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10 eğitmen ve 15 köpekten oluşan ‘corona’ ekibi özel bir veteriner kliniğinin desteğiyle kuruldu. Aralarında daha önce kanser tespit etmek için de eğitilen Kossi isimli köpek de var.

Hayvanlar üzerine klinik araştırma alanında uzman, Helsinki Üniversitesi’nden Anna Hielm-Bjorkman “Çalışmamızda köpeklerin klinik semptomlar ortaya çıkmadan beş gün önce hastalığı tespit edebildiğini gördük. Çok başarılılar, yüzde 100’e yakın duyarlılıkta” dedi.

Köpeklerin corona testi uygulaması için yolcular boynunu bir sargı beziyle siliyor ve bu bezi bir kutuya yerleştiriyor. Sonrasında bez başka bir odada bulunan köpeklere koklatılarak anlık sonuçlar elde ediliyor.

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Birkaç ay önce Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı’nda da benzer bir uygulama başlatılmıştı.