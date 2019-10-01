Finlandiya’da bir öğrenci okula kılıçla saldırdı: Bir ölü, 10 yaralı

Finlandiya’nın Kuopio kentindeki bir meslek okuluna yönelik saldırıda en az bir kişi öldü; 10 kişi yaralandı. Bir görgü şahidi, bir öğrencinin okula kılıçla girip çok sayıda insana saldırdığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Yaralılar kentteki üniversite hastanesine kaldırılırken kimliği açıklanmayan bir kişi tutuklandı. Yaralılar arasındaki iki kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Kentin güneyindeki bir alışveriş merkezinin içindeki okula giden çok sayıda polis ekibi güvenliği sağladı. Okulda bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi. Ancak, öğrenci mi öğretmen mi yoksa bir okul çalışanı mı olduğu konusunda ayrıntı verilmedi.

Kentteki güvenlik önlemleri artırıldı.