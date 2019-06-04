Finlandiya göçmen kadınları korumak için kadın sünnetini yasaklayacak

Finlandiya, göçmenlerle birlikte artık kuzey Avrupa’da da uygulanmaya başlayan kadın sünnetinin yasaklanmasını öngören bir yasa çıkartmaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Finlandiya devlet televizyonu Yle’de yer alan habere göre, tarihsel olarak sadece Sahra Altı Afrika ülkelerinde uygulanan kadın sünnetinin Finlandiya’da da en az 10 bin göçmen kadına uygulandığı tahmin ediliyor.

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Vatandaşların inisiyatifiyle geçen ekim ayında kadın üreme organlarının kısmen veya tamamen alınmasıyla gerçekleştirilen kadın sünnetinin yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı ve kampanya kısa sürede gerekli olan 50 bin imzayı geçerek 61 bin imzaya ulaştı.

Finlandiya kanunlarına göre genital sünnet zaten ağır cezayı gerektiren bir fiil fakat mevcut kanunlar ailelerin kendi kız çocuklarını sünnet ettirmesini engellemekte yetersiz kalıyor. Bu sebeple yetkililer ayrı bir yasa çıkartılması gerektiğini savunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şimdiye kadar 200 milyon kız çocuğu ve kadın sünnet edildi ve her yıl üç milyondan fazla kadına uygulanmaya devam ediyor. Finlandiya Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü ise geçen yıl Finlandiya’da 3 bin kadar kadının sünnet edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve 10 binden fazla kadının bu uygulamaya maruz kaldığının tahmin edildiğini belirtiyor.

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Birleşmiş Milletler her yıl 6 Şubat Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Günü’nde ülkelere bu uygulamaya çağrısı yapıyor. Kadın sünnetinin hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde kalıcı etkileri var.

Unicef’in raporuna göre Afrika ve Orta Doğu’da 29 ülkede bu işlem yaygın. Öte yandan bu ülkelerden 24’ünde kadın sünneti yasaklayan bazı yasalar ya da düzenlemeler mevcut.

Unicef tarafından yapılan araştırmaya göre sünnet edilen kadın sayısının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Mısır, Etiyopya, Nijerya, Sudan ve Kenya ile Burkina Faso. Somali’deki kadın ve kız çocuklarının ise yüzde 98’i sünnet edilmiş.