Fındıkta ‘kahverengi kokarca’ tehlikesi: Kökleri 20 günde kuruttu

Türkiye’nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, ‘Drakula’ olarak adlandırılan ‘turunçgil uzun antenli teke böceği’nin ardından ‘kahverengi kokarca’ tehlikesi ortaya çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Günde 30 kilometre yol kat edip fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirtilen böceğin Gürcistan’dan geldiği belirlenmişti.

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Böceğe karşı yurt dışından ithal edilecek sinek türüyle biyolojik mücadele yapılacak.

Son yıllarda görülen farklı böcek türleri Doğu Karadeniz’de tarım ürünlerine zarar veriyor. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, sadece fındığın değil bütün meyve ve sebzelerin ‘kahverengi kokarca’ tehdidi altında bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Geçen mahsul yılında özellikle Artvin bölgesinde zarar vermeye başlamıştı. Şu an ‘kahverengi kokarca’ Giresun’a kadar ulaşmış durumda. Sadece fındığa değil öz suyu olan bütün meyve ve sebzelere zarar veren bir hayvan. Çok acil önlem alınması gerekiyor. Böcek, nisan ayından itibaren kışlıklarından uyanıp zarar vermeye başlıyor. Biz böceğin ilk çıktığı zamandan çalışmalara başlayıp zararı minimuma düşürmeye gayret edeceğiz.”

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İhbar hattı kuruldu: 444 0208

‘Kahverengi kokarca’ ile biyolojik mücadele için gerekli finansmanın sağlanması adına, sektördeki temsilcilerinin de katılımıyla toplantı düzenlendi.

Özellikle sahil kesimlerinde etkili ‘kahverengi kokarca’ için ihbar hattı da kuruldu. Üreticilerin bahse konu böceğe rastlamaları halinde ‘444 0208’ numaralı hatta ihbarda bulunması istendi.

