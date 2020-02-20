‘Fındık’a nazar değdi!

Tokat’ın Turhal ilçesindeki Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nda çocuklar tarafından bakılan ‘Fındık’ isimli köpek hastalandı.

Fotoğraflar: DHA

Öğrencilerin bahçede beslediği, önlük giydirip okul sırasında yanlarında oturttuğu köpek, haber olmasının ardından sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girmişti.

Reklam

Fındık’ın bugün hastalandığı öğrenildi. Turhal Belediyesi veterineri, soğuk algınlığı olan köpeği muayene ederek ilaç verdi.

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Nihal Erkoç, okul müdürünün kendisini aradığını, bunun üzerine rahatsızlanan köpeğe müdahale edildiğini dile getirdi.

Sınıf öğretmeni Mustafa Önlen, şunları söyledi: “Sabaha kadar uyuyamadım. Çok güzel mesajlar ve destekler aldık. Fındık’ta ufak bir soğuk algınlığı var. Biz nazar gözüyle bakıyoruz. Turhal belediyemize teşekkür ediyorum. Fındık’ın gerekli bakımlarını yapıyor, aşılarını yapıyor. Bugün antibiyotik aldı ve bir torba mama bıraktılar.”