‘Fındık’ toprağa verildi

Tokat’ın Kayacık köyünde önlük giyerek derslere giren fotoğraflarıyla herkesin sempatisini kazanan ancak gençlik hastalığı nedeniyle iki gün önce Ankara’da ölen ‘Fındık’ adlı yavru köpek toprağa verildi.

Fotoğraflar DHA

Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen’in mezarlıkta bularak okula getirdiği av köpeği melezi yavru köpek, okulun maskotu olmuştu. Üç hafta önce rahatsızlanarak tedavi için Ankara’ya sevk edilen ‘Fındık’ kurtarılmadı.

Reklam

‘Fındık’ Turhal Belediyesi Hayvan Barınağı bahçesinde hazırlanan mezara gömüldü. İsminin, ölüm tarihinin ve fotoğrafının bulunduğu mezar taşı da başucuna konuldu. Okulda giydiği önlüğü ise mezarının üzerine bırakıldı.





