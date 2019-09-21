Fındık satışı nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdü

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaşayan Tacettin K. (41), fındık satışı konusunda tartıştığı arkadaşı Hakan Özdemir’i (44) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre dün gece şantiyede bekçi olan Hakan Özdemir’in yanına giden Tacettin K. ile Özdemir’in arasında fındık satışı nedeniyle anlaşmazlık çıktı. İkili tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi üzerine Tacettin K. Özdemir’e dört el ateş etti.

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Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir’in cansız bedeni otopsi merkezine kaldırıldı.

Tacettin K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.