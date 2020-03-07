Fındık patileriyle sıkı sıkı hayata tutundu

Tokat’ta köy okulunun maskotu olan ve gençlik hastalığına yakalanınca Ankara’daki klinikte tedaviye alınan Fındık’ın veterineri, “Ölüm oranı çok yüksek bir hastalık. Fındık hiç beklenmedik bir şekilde çok güzel savaşıyor. Patileri ile hayata sıkı sıkı tutunmuş durumda” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Kayacık köyünde Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen’in mezarlıkta bularak, okula getirdiği av köpeği melezi yavru önlüğüyle derslere girdiği görüntüleriyle kısa sürede bir sosyal medya fenomeni olmuştu. İki hafta önce rahatsızlanarak Ankara’ya sevk edilen Fındık’a gençlik hastalığı (distemper) teşhisi konmuştu. 14 günlük tedavinin ardından fizik tedavisine başlanan Fındık, riski tam olarak atlatamadı.

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‘Fizik tedavi oyun gibi geliyor, moral oluyor’

Veteriner Tekniker Yağmur Denli Fındık’ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Tedavi inişli – çıkışlı devam ediyor. Zaten zor bir hastalık bunu hep söylüyoruz. Ölüm oranı çok yüksek, tedavi süreci çok uzun ve riskli bir hastalık. Fındık hiç beklenmedik bir şekilde çok güzel savaşıyor. Patileri ile hayata sıkı sıkı tutunmuş durumda. 14 günün ardından fizik tedavi süreci başladı. Onu yormadan yapmaya çalışıyoruz ki sinirleri daha hızlı gerileme yaşamasın. Aynı zamanda fizik terapi ona oyun gibi geliyor ve moral oluyor. Tamamen riskli süreci atlattığı zaman fizik tedavisine daha da ağırlık vereceğiz. Sinirsel form hızlı bir şekilde ilerliyor, sinirsel tikleri arttı. Biraz denge kurmakta güçlük çekiyor. Ama önce hayata tutunsun diyoruz. Çünkü Fındık, küçücük bedeni ile kocaman bir mücadele veriyor.”