Fındık okullu oldu!

Tokat’ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve ‘Fındık‘ adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nun maskotu oldu.

Fotoğraflar: DHA

Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılıyor. Öğrencilerin peşini bırakmayan Fındık ders saatlerinde de öğrencilerle birlikte sınıfa girmeye başladı. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer, öğrencilerle sırada oturan Fındık’a forma dikti.

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Sınıf öğretmeni Mustafa Önlen, Fındık’ın hikayesini şöyle anlattı: “Okul çıkışı eve doğru giderken yavru köpeğin büyük köpekler tarafından sıkıştırıldığını gördük. Önce onu korumaya aldık. Sonra Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un ‘Müfredattaki kitaplara istediğiniz kadar hayvan sevgisi ile ilgili paragraf koyun. Hiçbir şey bir köpek sevgisi, bir çocuğun okula geldiğinde köpeğe günaydın demesinin yerini alamayacaktır’ paylaşımı aklımıza geldi. Ondan esinlenerek köpeğimizi okula getirdik. Ondan itibaren çocuklarda inanılmaz derecede değişimler fark ettik. Çocuklar köpeği besleyerek sorumluluk sahibi oldular. Birbirlerine zorbalık yapmamaya başladılar. Köpeğin hikayesini de biliyorlardı.”