Fındık iyileşemedi: Ankara’ya ‘sevk edildi’

Minik gömleğiyle arkadaşlarıyla derslere giren görüntüsüyle sosyal medyada yoğun ilgi gören Tokat’ta Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nun maskotu ‘Fındık’ tedavi için Ankara’ya gönderildi.
Turhal’a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nun müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen’in mezarlıkta bularak okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı olmuştu.
Geçen hafta perşembe günü rahatsızlanan Fındık’a Turhal Belediyesi veterineri kontrol edip ilaç verdi. Ancak dün Fındık’ın durumunun kötüye gitmesi üzerine okul yetkilileri, durumu Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne haber verdi. Veteriner hekimin kontrolünün ardından Fındık Ankara’da bulunan özel bir kliniğe gönderildi.