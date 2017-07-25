Financial Times: Türkiye’nin Doğu’ya dönüşü durdurulabilir

Britanya’da yayın yapan Financial Times’ın deneyimli dış haberler editörü David Gardner, Türkiye’nin yüzünün Doğu’ya döndüğünü ancak bunun Avrupa’ya tekrar döndürülmesi gerektiğini yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığı, ‘Ankara Doğu’ya dönerken, Brüksel yeniden angaje olmalı’ başlıklı yazıda ABD ve IŞİD’e karşı koalisyon güçlerinin Rakka operasyonunda YPG’yle işbirliğine gitmesinin İncirlik Hava Üssü’ne erişimi tehlikeye attığı belirtildi.

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Türkiye’nin son olarak Suriye’deki 10 ABD üssünü Anadolu Ajansı’nın bir haberiyle ‘ifşa ettiği’ni hatırlatan Gardner, “Türkiye, Batılı müttefiklerinin Kürt sorununa yaklaşımına tepki olarak Rusya ve İran ile taktik bir ittifaka girdi. Katar sorunu da, Ankara’yı, uzun süre liderliğini yapmak istediği Sünni kamptan ayırdı” derken, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle de ilişkilerine odaklandı.

‘Batı kabullenmiş görünüyor’

“Ya zaten Şii-Sünni güç mücadelesinin tükettiği bir bölgede vekalet savaşları yürüten İran ya da Suudi Arabistan, Türkiye’de bulanık suda balık avlamak isterse ne olacak?” diye soran Gardner, Avrupa Birliği’nin özel bir sorumluluğu olduğunu savundu.

Gardner, şunları yazdı: “Batı bazen Türkiye’yi kaybetmeyi, bu ülkenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrasya örümcek ağına çekilerek ortadan kaybolmasını kabullenmiş görünüyor. Tabii bu durumda AB’nin de özel bir sorumluluğu var. Bir zamanlar Türkiye için stratejik bir çıpa ve ve reform motoru olan AB’nin üyeleri 10 yıl önce Türkiye’nin üyeliği önünde engeller çıkarmaya başladılar ve o dönemden bu yana da bir dedikleri diğerine uymuyor…”

‘Yapılacak pazarlıklar bir şeye değmeli’

Türkiye’nin hızla AB ve NATO’dan koptuğunu yorumlayan Gardner, AB’nin yine de hala bir nebze de olsa Türkiye üzerinde etkisi olduğunu savundu.

Gardner, AB ülkelerinin de izlemesi gereken stratejiler olduğunu kaydedip, şunları yazdı: “İki taraf da daha soğukkanlı bir şekilde savunma ile terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin ve AB’nin Türkiye’nin varlıksal bir mesele olarak gördüğü Kürt Sorunu’na daha fazla müdahil olmasının ne kadar önemli olduğunu görebilir. Türkiye’nin AB üyeliği halen tartışma dışı. Ancak Brüksel, Almanya’da Eylül ayında yapılacak seçimler sonrası Türkiye ile gümrük birliğinin radikal bir şekilde geliştirilmesini zorlamalı. Bu süreçte belirlenecek kurallar, Türkiye’de hukukun üstünlüğü prensibinin yeniden tesisine yardımcı olabilir. Eğer Türkiye ile ilişki işlemsel olacaksa, yapılacak pazarlıkların da bir şeye değmesi gerekir.”