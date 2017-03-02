Financial Times: Trump, Rakka’da Türkiye ve YPG arasında seçim yapmalı

Britanya’nın saygın gazetelerinden Financial Times’ın dış haberler editörü David Gardner, ABD’nin Rakka operasyonu için müttefikleri Türkiye ve YPG arasında bir seçim yapması gerektiğini yazdı.

‘Kürtler ABD için vazgeçilmez bir müttefik’

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Irak’ta ABD’li ve Iraklı güçler ile Kürt peşmergelerin Musul’u IŞİD’den geri alma operasyonunun sürdüğünü belirten Gardner, bundan sonraki hedefin Suriye’deki Rakka olduğuna dikkat çekerek, ABD’nin müttefikleri arasında seçim yapması gerekeceğini söyledi: “Şimdi soru Suriye’nin kuzeydoğusunda, IŞİD’in kalesi olarak bilinen Rakka’nın nasıl geri alınacağı… Bu ABD’nin müttefiki ancak birbirine düşman olan iki taraf -Nato üyesi Türkiye ve Suriyeli Kürt milisler (YPG)- arasında seçim yapmak anlamına geliyor.”

Geçen yılki seçim kampanyasında Trump’ın Suriye’deki Kürt güçleri ‘ABD’ye en sadık ve en iyi savaşçılar’ dediğini hatırlatan Gardner, Kürtlerin özellikle Kobane’yi IŞİD’den geri almalarının ardından ABD için ‘vazgeçilmez’ bir müttefik haline geldiğini belirtti.

‘Türkiye’nin ABD karşısında konumu güçlü değil’

Suriye’de Kürtlerin kontrol ettikleri alanın genişlemesiyle birlikte, Türkiye’nin şu an ABD karşısındaki ‘en güçlü konumunda olmadığını’ belirten Gardner, şöyle devam etti: “Suriye’de Esad rejimini yıkmayı kafaya koymuş olan Türkiye, 2011’den itibaren 5 yıl boyunca, cihatçılar da dahil olmak üzere Suriyeli muhaliflerin Türkiye topraklarını kullanmasına izin verdi. Türkiye’deki IŞİD saldırılarının ardından, ancak geçen yaz cihatçılara karşı bir mücadele başlatıldı. Ancak bu durum bile, Trump’ın Rakka’da YPG’yi bir kenara itip Türkiye ile takım olması için yeterli olmayacaktır.”

‘Fırat Kalkanı mı Fırat’ın Gazabı mı?’

Financial Times yazarı, Kürtlerin Suriye’de kontrol ettiği bölgelerin cihatçılara karşı daha iyi koruduğunu ifade ederek Türk ordusunun zayıflıklıklarına işaret etti: “Kürtlerin Suriye’de kontrol ettiği bölgeler cihatçılara karşı daha iyi korunuyor ve şu an -beş bin Suriyeli Arap milisle birlikte- 30 bin savaşçıyla Rakka’ya baskı uyguluyorlar. Türkiye, Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından yapılan temizlik ile ciddi şekilde zayıflamış olan ordusundaki bölünmeleri onaramazsa, Kürtlerin bölgedeki gücüne erişemez.”

Gardner sözlerini şöyle tamamladı: “Trump şimdi IŞİD’e karşı mücadelesinde, Türkiye’nin daha sınırlı ve daha az inandırıcı olan Fırat Kalkanı operasyonu ile Kürtlerin öncülük ettiği ‘Fırat’ın Gazabı’ operasyonu arasında bir seçim yapmak zorunda.”