Financial Times: Kandil ‘milliyetçi oy taktiği’, askeri koşullar henüz oluşmadı

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kandil’e harekat başlattıklarını ilan etmesinin, seçim öncesi ‘milliyetçi oyları kazanmak için taktik’ olarak niteledi.

İktidar sözcüleri son günlerde Irak’ta PKK’nın merkez üssü konumunda olan Kandil’e yönelik operasyonun başladığı yönünde açıklamalar yapıyor. Bununla birlikte 70 kilometreye yakın sarp dağ silsilesinden oluşan Kandil’in hangi bölgesinin vurulduğuna ilişkin ayrıntılı haberler geçilmedi.

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Genelkurmay operasyonların konumuyla ilgili ayrıntı vermezken Anadolu Ajansı’nın bu sabahki haberinde operasyon için “Kandil başta olmak üzere Hakurk, Avaşin-Basyan’a yönelik harekat” ifadesi kullanıldı. Haberde geçen Hakurk ve Basyan, TSK’nın yıllardır rutin operasyon yaptığı bölgeler.

Kandil’e yönelik süren hava bombardımanları da on yıllardır ihtiyaç duyulduğunda yapılıyor.

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‘Yeterli asker yok’

BBC Türkçe’nin çevirisine göre, FT’ye konuşan uzmanlar, sahada Kandil’e operasyonun başladığına işaret edecek askeri koşulların henüz oluşmadığını öne sürdü.

İsmini vermeyen Batılı bir askeri yetkili ise, bölgede hareketlilik giderek artmış olsa da, birliklerin büyük çaplı bir operasyon için gerekli olan yaklaşık 10 bin asker sayısına ulaşmadığını, bin civarında asker bulunduğunu söyledi.

Yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: “İçimden bir ses Erdoğan’ın milliyetçi oyları almak için her şeyi yapabileceğini söylüyor. Düşmanın onlarca yıldır hazırlık yaptığı bu dağlık bölge, büyük bir risk olurdu.”

FT’nin haberi şöyle devam etti: “Erdoğan hükümeti yıllardır belirli aralıklarla Kandil’deki PKK hedeflerine hava saldırıları düzenliyor ama bölgede kapsamlı bir kara operasyonu hiç düzenlenmedi. Geniş çaplı bir operasyon Bağdat’ı da kızdırma riski barındırıyor. Irak Başbakanı Haydar el İbadi geçen hafta yaptığı açıklamada PKK’ın Türkiye’ye saldırmak için topraklarını kullanmasına izin vermeyeceği, bunun için de Ankara’yla işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Ancak İbadi Ankara’yı ‘Irak’ın egemenliğine de saygı duyması’ konusunda uyardı ve Türk siyasetçileri seçimlerden önce gerilimi canlandırmakla suçladı.”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Derdi Kandil filan değil, seçim” sözleriyle Erdoğan’a tepki göstermiş ve şöyle devam etmişti: “Kandil sınırımıza 110 kilometre uzaklıkta, boyu da güneye doğru 30 kilometre. Korkunç bir coğrafya. ABD’nin helikopterleri iniyor kalkıyor orada. Hemen batısı İran. İran’la anlaşmadan, ABD ile anlaşmadan bunu yapamayacağınızı herkes biliyor.”