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Financial Times: Hollanda ile kriz AKP seçmenini ‘Evet’e yöneltti

 

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Financial Times, Türkiye’yle Hollanda arasında ‘referandum krizi’nin ardından AKP seçmenlerinin ‘Evet’e yöneldiğini yazdı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Konya’da seçmenlerle konuşan gazetenin muhabiri Laura Pitel, AKP seçmeninin büyük bölümünün ‘Evet’ vereceğini söyledi.

Pitel, ‘Evet’ diyeceklere hükümetin bazı politikalarını eleştirmekle birlikte AKP dışında herhangi bir alternatif görmeyenlerin de dahil olduğunu belirtti.

‘AKP seçmeni içinde kararsızlar var’

Gazete, AKP seçmeni arasında kararsızların da oluğunu, bunların bir kısmının ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemine ilişkin daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu yazdı.

 

 

Financial Times’a konuşan AKP seçmeni bir kadın, referandumda ‘Hayır’ diyeceğini şu sözlerle anlattı: “Evin tapusunun sadece kocanızın adına olmasını istemezsiniz. Neden bunu ülke için isteyesiniz?”

‘Onlara karşı koyabilen birine ihtiyaç var’

 

Hollanda’yla yaşanan ‘referandum krizi’nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’ya yönelik sert sözlerinin AKP seçmenini ‘Evet’e sürüklediğini yazan gazete, bir AKP seçmeninin şu sözlerine yer verdi: “Partinin içine girdiği yönden rahatsız olduğum için hayır diyecektim. Cumhurbaşkanı’nın bir sultan gibi davrandığını söyleyenlere katılıyorum. Ancak Hollanda’yla yaşanan bu kavgayı görmek fikrimi değiştirdi. Avrupa’nın bize nasıl davrandığını göz önünde tutarsak, belki de onlara karşı koyabilen birine ihtiyacımız var.”

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