Financial Times gözaltındaki TTB üyelerini yazdı: Türkiye’de durum iç açıcı değil

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasıyla ilgili bir haber yapan Financial Times gazetesi, bu durumun Avrupa başkentlerinde Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik kaygıları artıracağını yazdı.

Afrin’e yönelik harekata karşı çıkan bir açıklama yapan TTB üyesi doktorlar dün sabah evlerine gelen polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

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BBC Türkçe’nin aktardığı, Financial Times’tan Laura Pitel imzalı, ‘Türk doktorlar, Suriye’deki harekatı eleştirmeleri sonrası gözaltına alındı’ başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doktorları “Terörist seviciler” diyerek eleştirdiği hatırlatıldı.

Gazete, 80 bin doktoru temsil eden TTB’yi, Suriye’de Kürt milislere yönelik harekatı kamuoyu önünde eleştiren az sayıda kuruluştan biri olarak niteledi. Ayrıca New York merkezli İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü’nün de Türkiye’deki sindirme kampanyasını eleştirdiğini hatırlattı.

‘Daha fazla otokratik’

Gazeteye konuşan örgüt yetkililerinden Doktor Homer Venters, şunları söyledi: “Bir grup doktorun fiziksel şiddetle tehdit edilmeden barışçıl bir açıklama yapamamaları ve Cumhurbaşkanı tarafından kınanmaları, Türkiye’de durumun hiç de iç açıcı olmadığını gösteriyor. Profesyonel hekimlerin, kamu sağlığına yönelik tehditler hakkındaki görüşlerini cezalandırılma korkusu olmadan ifade etme özgürlüğü olmalı.”

Financial Times’taki haberin devamında şöyle dendi: “Gözaltılar, Avrupa başkentlerinde Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik kaygıları artıracak. Sayın Erdoğan Avrupalı yetkililerce giderek daha fazla otokratik bir yöntem sergilemekle suçlanıyor. Özellikle de Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası 160 binden fazla kişinin tutuklanmaları, görevden uzaklaştırılmaları ya da açığa alınmalarından sonra.”