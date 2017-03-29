Financial Times: ‘Evet’ demek rahat ama ‘Hayır’ derseniz başınız belaya girer

Britanya’nın köklü gazetelerinden Financial Times, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumuna giderken Türkiye’de medyaya yönelik baskının daha da arttığını yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Twitter’da referandumda ‘Hayır’ oyu vereceğini duyurmasının ardından Kanal D’deki işinden olan sabah haberlerinin eski sunucunu İrfan Değirmenci’yi anlatan gazete, “Yedi yıldır Türkiye’deki evlerin sabah rutinlerinden biriydi. Ancak referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıklayınca işten çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

Gazete, süreci şöyle anlattı: “Kanal D, Değirmenci’nin ‘tarafsızlık’ ilkesini çiğnediğini söyleyerek işten çıkarma kararını savundu. Değirmenci’nin cevabı ise dobraydı: ‘Bu bir yalan… Bugünkü şartlarda tarafsız olmak, gücü elinde tutanların yanında olmak demek. Rahatlıkla ‘Evet’ oyu vereceğinizi söyleyebilirsiniz, ama ‘Hayır’ derseniz başınız belaya girer.’“

‘Medya patronları yayın kuruluşlarını kendi çıkarları için kullandı’

Türkiye’de 150’yi aşkın gazetecinin tutuklu olduğunu ve referanduma günler kala televizyonlarda AKP’ye çok fazla süre ayrılırken, diğer partilere çok daha az süre ayrıldığını hatırlatan Financial Times, Türkiye’deki medya patronlarının yayın kuruluşlarını uzun yıllardır kendi çıkarları için kullandığını ve yasaların sert olduğunu belirterek, “Türkiye’de gazeteciler hiçbir zaman tam özgürlüğü tadamadı” diye yazdı.

‘Kendi kendinizi sansürlüyorsunuz’

Haberde hükümete yakın medya kuruluşlarında AKP’yi eleştiren haberlerin yayınlanmadığı belirtilirken, bu kuruluşlardan birinde çalışan bir gazeteci durumu, “Önerdiğiniz haberler iki üç kez reddedildikten sonra siz de bu tarz haberlerle ilgilenmemeye başlıyorsunuz. Yani kendi kendinizi sansürlüyorsunuz” diye anlattı.