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Financial Times: Erdoğan, müttefiklerini Gülen’in suçlu olduğuna ikna edemedi

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Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Financial Times, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna yurt dışındaki müttefiklerinin çok azını  ikna edebildiğini yazdı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin aktardığına göre gazetenin Ankara muhabiri Mehul Srivastava’nın haberinde, “Erdoğan’ın Gülen’i suçlu ilan etmesinden bir yıl sonra müttefiklerinin çok azı Gülen Cemaati’nin bu darbeyi tek başına gerçekleştirdiğine inanıyor. Belki de hiçbiri buna inanmıyor” dendi.

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‘Tasfiye, Erdoğan’ın elini güçlendirdi’

Gülen için ‘cazip bir şüpheli’ nitelemesi kullanılan haberde, mevcut durumun Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin kötüleşmesine neden olduğu belirtildi: “Erdoğan’ın iddiası NATO müttefikinin Batı ile ilişkilerini bozan bir tasfiye süreci başlattı ve Türkiye’nin insan hakları karnesini lekeledi. Aynı zamanda bu, tehdidin doğasıyla meşrulaştırdığı olağanüstü hal koşulları altında ülkeyi yönetebilmesi için Erdoğan’ın elini güçlendirdi.” 

Darbe girişiminin zaten kutuplaşmış ülkeyi daha da böldüğü tespitine yer verilen haberde “Aslında 80 milyon insan bu başarısız darbeyi yaşadı. Ancak o gece gerçekten ne olduğunu bir düzineden az insan anlayabiliyor” dendi.

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