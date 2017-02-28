Financial Times: Erdoğan kendini demir yumruklu bir lider olarak sunuyor

Britanya’nın saygın gazetelerinden Financial Times, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir ‘tehlike’ gördüğünü ve ‘devrimini tamamladığı’nı yazdı. Gazete, Erdoğan’ın kendini ‘demir yumruklu bir lider’ olarak sunduğunu belirtti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili okullarda gösterilen videoları hatırlatan gazete, Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk arasında yöntem benzerliği olduğunu belirtti.

‘Erdoğan devrimini tamamlıyor’ başlıklı yazıda değiştirilen müfredat ‘devrim’ diye nitelenirken, esas mesajın ‘Atatürk kurucu, Erdoğan koruyucu’ olduğu belirtildi.

‘Erdoğan’ın devrimi tamamlaması için referandumu kazanması lazım’

Haberde, “Atatürk gibi Erdoğan da kendini gücü halkın iradesinden gelen ve ideallerini yansıtacak şekilde toplumu yeniden yaratan bir sosyal mühendis unvanına sahip demir yumruklu bir lider olarak sunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan’ın 15 Temmuz’un ardından tasfiyelere yoğunlaştığını kaydeden gazetede, “Erdoğan’ın başlattığı devrimi tamamlaması için 16 Nisan’daki referandumu kazanması gerekiyor” dendi.

‘Erdoğan bir tehdit giriyor’

Gazeteye konuşan Erdoğan’a yakın bir kaynak ihraç edilen kamu görevlileri yerine AKP’ye yakın isimlerin getirildiğini söylerken, “Arkadaşım Erdoğan bir tehdit görüyor, gerçek bir tehdit, bu yüzden bununla savaşmalı. Kaygı verici olan ise bunun hiçbir zaman sona ermemesi ve kimsenin kendini güvende hissetmemesi” dedi.

Gülen’e yakın isimlerin 10 milyon dolarlık mal varlığına el konulduğu belirtilen haberde, “10 yıldır bu iş sahipleri, Erdoğan ve Gülen sekülerlere karşı işbirliği yaparken hükümetten aldıkları sözleşmelerle zenginleşti” ifadeleri kullanıldı.

‘Erdoğan Kemalistlere, sekülerlere, Gülencilere karşı mücadele veriyor’

‘Partili cumhurbaşkanlığı’na da yer verilen haberde, Erdoğan’ın bir danışmanının yeni sistemin Erdoğan’ın halka daha çok hesap vermesi için yapıldığını belirterek, sarf ettiği “Sayın Erdoğan uzun zamandır, Kemalistlere, sekülerlere, Gülencilere karşı bir mücadele veriyor. Etkileri hemen ortadan kalkmadı, Cumhurbaşkanı seçilmesinin gerektirdiği ne yapmaya kalksa engelliyorlar” sözlerine de yer verildi.