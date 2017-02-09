Financial Times: El Bab’da rejim güçleriyle ve Türk ordusu arasında çatışma çıkabilir

Britanya’nın saygın gazetelerinden Financial Times, Suriye ordusu ve Türk ordusunun El Bab’da birbirlerine yaklaştıklarını ancak Rusya’nın koordinasyonu yönetmemesi halinde bunun bir çatışmayla sonuçlanabileceğini ileri sürdü.

BBC Türkçe’nin FT’den aktardığı habere göre, Suriye rejimi güçleri ve isyancıların eşzamanlı ilerlemeleri Türkiye gibi bölgesel güçleri savaşın içine daha da çekebilir: “Rusya Esad’a askeri destek verirken, Türkiye Suriyeli isyancıların başlıca destekçilerinden biriydi ve geçen yıl IŞİD ve Kürt militanlarla savaşmak için kendi birliklerini Suriye’ye yolladı. Rejim yetkilileriyle yakın teması olan Lübnanlı analist Younis Audi, ‘El Bab, bir araya gelme noktası olacak, ayrılık noktası değil’ diyor ve hava ve yer operasyonlarını Rusya’nın koordine ettiğini söylüyor.”

‘Uyuşmazlık işaretleri var’

Financial Times, IŞİD’in El Bab’da Türkiye öncülüğünde yenilmesinin, muhaliflere bir tampon bölge yaratan Ankara’nın kuzey Suriye’deki nüfuzunu arttıracağını vurgularken ‘uyuşmazlık işaretlerinin şimdiden alındığını’ ve Türkiye destekli muhalif ittifakla birlikte çalışan bir isyancının “Rusya koordinasyonu kontrol edemezse, bir yarışa dönüşü ve bir çatışmadan kaygılıyım” dediğini aktardı.

Gazete Türk yetkililerinse, El Bab’da ilerleyen güçlerin çatışma ihtimalini önemsemediklerini ve uluslararası koordinasyonun bu tür bir olayı önlemek için orada olduğunu söylediğini belirtti.

‘Ankara geri adım atmayabilir’

Rejim destekçilerinin El Bab’ı geri alması gerekenin Esad’ın güçleri olduğunu düşündüğünü aktaran Financial Times, muhaliflerin bölgede büyük miktarlarda Türk topları ve askerleri gördüklerini ve Ankara’nın geri adım atacağını düşünmekte zorlandıklarını yazdı: “Bir muhalif ‘Rejimin bizden önce El Bab’a girebileceğini sanmıyorum. Ama girerlerse bu bir felakete yol açar. Türkiye asker kaybetti. Çok sayıda yaralıları var. Burada üsleri ve çok fazla silahları var. O kadar kolay geri adım atacaklarını sanmıyorum’ diyor.”