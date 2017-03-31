Financial Times: Ankara, Tillerson’ın ziyaretini ‘hayal kırıklığı’ olarak niteledi

Britanya’nın köklü gazetelerinden Financial Times, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ankara ziyaretini değerlendiren bir analiz yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da görüşen Tillerson, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Suriye’de Rakka operasyonu kapsamında Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) işbirliği konusunda geri adım atmazken, soruları da itinayla geçiştirmişti.

Tillerson’ın ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana Washington’dan Ankara’ya yapılan en üst düzey temas.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, gazete yazısına şöyle başladı: “ABD’de Donald Trump’ın başkan olmasının ardından ilişkileri yeniden ayarlamayı uman Ankara’da da diplomatlar, ziyareti hayal kırıklığı olarak niteledi.”

Tillerson’ın ABD ile Türkiye’nin ayrı düştüğü konularda ‘çok az adım attığını’ yazan gazete, Çavuşoğlu’yla düzenlenen ortak basın toplantısında, havadaki gerilimin ‘belirgin bir şekilde’ hissedildiği yorumunu yapıyor.

ABD’nin Rakka operasyonunda YPG’yi desteklemesinin ‘kaçınılmaz’ olduğunu savunan Financial Times, yazısına şöyle devam etti: “Türkiye, Çarşamba günü Fırat Kalkanı operasyonunu sonlandırdı, dolayısıyla Rakka’nın ve Menbiç’in kontrolünü ele geçirerek, Suriye’nin kuzeyinde 5 bin kilometrekarelik bir güvenli bölge yaratma planından da vazgeçmiş oldu”.

Türkiye’nin ABD’den Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in iadesini istediğini de hatırlatan gazete, ABD’li yetkililerin Türk yetkililere, Gülen’in iadesiyle ilgili sunulan kanıtların, sayfa sayısı olarak çok olsa da, ‘yetersiz’ olduğunu söylediğini aktardı.