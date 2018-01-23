Financial Times: Afrin harekatı kısa süreli ve sınırlı olabilir

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı yorumlayan Financial Times gazetesi, operasyonun kısa süreli ve sınırlı olma olasılığına dikkat çekti: “Bir güç gösterisinin ardından geri çekilmek mantıklı bir seçenek olabilir.”

BBC Türkçe’nin aktardığına göre gazete, Türkiye’nin operasyona verdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı’ adı için şu yorumu yaptı: “Siviller için Suriye’nin ender korunaklı yerlerinden birisine düzenlenen bu operasyona daha uygunsuz bir ad düşünülemezdi.”

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Harekatın, Suriye’nin kuzeybatısındaki en önemli aktör olmaya devam eden Rusya’nın onayı olmadan yapılamayacağını savunan Financial Times, Rusya’nın stratejik düşüncesinin tam olarak kestirilmesinin kolay olmadığını savundu: “Kremlin, Esad karşıtı Türklerin operasyonuna izin vererek, Suriye’nin liderine arkasındaki desteğin şartsız olmadığını göstermek istemiş olabilir.”

‘Erdoğan’ın ABD’ye karşı kişisel garezleri var’

Suriye krizinin zaten karmaşık olan yapısının bu harekatla daha da karıştığına dikkat çeken gazete, operasyonun ayrıca ABD ve Türkiye arasındaki uçurumun ne kadar büyüdüğünün de göstergesi olduğunu yazdı.

Gazetenin baş yazısında şöyle dendi: “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye karşı kişisel düzeyde garezleri de var. ABD ile gerilimin tırmanması Erdoğan’ın içeride de işine gelebilir. ABD karşıtı hisler her zaman Türkiye’de güçlü olmuştur. Bu hisler şu anda iyice yükselmiş durumda ve bir de Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilmek için MHP’nin desteğine güveniyor.”

‘Çekilmek mantıklı bir seçenek olabilir’

Financial Times, Türkiye’nin başlattığı harekatın kısa süreli ve sınırlı kalmasının olası bir senaryo olduğu yorumunu da yaptı: “Afrin’in dağlık bölgelerinin kontrolünü iyi silahlanmış deneyimli Kürt savaşçılara karşı korumak kolay değil. Ayrıca bir güç gösterisinin ardından geri çekilmek mantıklı bir seçenek olabilir.”