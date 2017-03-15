Financial Times: AB’yle gerilim Erdoğan için lütuf oldu

Britanya’nın saygın yayın organlarından Financial Times’ın başyazısında bazı Avrupa ülkeleriyle Türkiye’nin yaşadığı gerilim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ‘bir lütuf’ olarak nitelendi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre yazıda Erdoğan’ın ‘mağduru oynama’ konusunda her zaman başarılı olduğu yorumu yapıldı: “Hollanda’yla girdiği tartışma da kendisine otokratik güçler getirecek referanduma katkı sağladı. Türk cumhurbaşkanının şikayet etmeye hakkı yok. Siyasetçilerin yurt dışında miting yapmak gibi bir hakları yoktur. Pek çok Avrupalı, referandumla gücünü artırmayı hedefleyen Erdoğan’a bir platform sunmak istemiyor. Avrupa Konseyi bu durumu ‘otoriter ve kişisel bir rejime doğru gerileme’ olarak tanımlamakta haklı.”

Erdoğan’ın ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu öncesi kendisini savunmakta zorlandığı belirtilen başyazıda şu ifadeler de kullanıldı: “Acı gerçek şu ki AB ile gerilim Erdoğan için bir lütuf oldu. Nazi söylemleri Avrupalıların kulağına komik gelse de Türk milliyetçilerinin hoşuna gidiyor. İşin kötüsü o ki Türkiye’de Avrupa yanlısı olanlar, görüşlerini açıklamakta her zamankinden daha fazla zorlanacak.