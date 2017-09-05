Final çeyreğinde ‘iş bitti’: Belçika’yı 78-65’le geçen Türkiye son 16’da

Türkiye, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket2017) D grubundaki dördüncü maçında Belçika’yı 78-65 yenerek son 16’ya kaldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleye Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Barış Hersek ve Semih Erden beşiyle başlayan Türkiye ilk çeyreği 23-14 , devreyi de 40-33 önde kapattı.

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Belçika’nın Türkiye’nin arayı açmasına izin vermediği üçüncü çeyrek, Türkiye’nin 55-53 üstünlüğüyle sona erdi.

Dördüncü çeyrekte ağırlığı hissettiren ve yakaladığı 10-0’lık seriyle durumu 70-60’a getiren Türkiye, maçı 78-65 kazandı. Türkiye bu sonuçla son 16’ya kalmayı garantiledi.

Ay-yıldızlılarda Furkan Korkmaz 14, Melih Mahmutoğlu 12, Cedi Osman 10 ve Barış Hersek 9 sayı üretti.

İki galibiyet ve iki mağlubiyet alan Türkiye, gruptaki son maçını 7 Eylül Perşembe günü 20.45’te Letonya’yla oynayacak.