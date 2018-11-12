FT muhabiri Bayrampaşa esnafıyla ‘dertleşti’: Köfte yarım porsiyon isteniyor

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Financial Times’ın muhabiri, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesine giderek son aylarda kötüye giden ekonominin getirdiklerini esnafla konuştu.

Laura Pitel, Türk Lirası’nın hızlı düşüşten yeni yeni toparlanmaya başladığını ve Bayrampaşa’da etkisinin henüz hissedilmediği izlenimini aktardı.

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ABD’li pastör Andrew Brunson’ın tutuklanmasının ardından Türkiye-ABD ilişkilerinin gerilmesiyle birlikte Türk Lirası, döviz karşısında kısa sürede hızla değer kaybetmişti. Bu durum piyasaya zam ve durgunluk olarak yansımıştı. Enflasyon ise yüzde 25’in üzerinde. Hükümet ‘Enflasyonla Mücadele Programı’ sayesinde enflasyonun makul düzeye çekilmesini hedefliyor.

Ekonomik darboğazdan en çok esnafın etkilendiğini vurgulayan FT muhabiri, “Esnaf lira krizinin ortasında büyümenin yavaşlamasıyla boğuşuyor. Artan ekonomik durgunluğun işaretleri işçi sınıfı bölgesinde her yerde görülüyor” diye yazdı.

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‘Yemek alışkanlıkları değişti’

Pitel’e göre ev alışverişi yapan kadınlar daha dikkatli davranıyor. Bu davranışları Bayrampaşa esnafında gördüğünü belirten Pitel, izlenimlerini şöyle aktardı: “Bölgedeki dükkanların sahipleri menülerini sadece bir değil üst üste iki yapışkanlı etiketle kapattı. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Lokantadaki bir garson yemek alışkanlıklarının değiştiğini söylüyor. Dükkan sahipleri bazı insanların yarım porsiyon köfte istediğini ya da döner kebap yerine kuru fasulye tercih ettiğini söylüyor.”

‘Hükümet bir şey yapmalı’

Bir işletmeci ise şehirde birçok yere ürün sattıklarını ama döviz kurları ve enflasyon sebebiyle yüzde 30’luk düşüş yaşadığını anlatırken, “Üç çalışanı işten çıkarmak zorunda kaldık. İstemiyorduk ama giderleri azaltmamız gerekiyor. Kemer sıkma zamanı” demiş.

Esnaf, 2009 krizi gibi bir ekonomik kriz yaşanmasından endişeli: “Hükümetin tam olarak ne yapması gerektiğini bilmiyorum ama bir şey yapmaları lazım.”

Bayrampaşalı esnafların bir kısmına göre ekonomik darboğazın sebebi ABD Başkanı Donald Trump.