Fin TV’sine ‘FETÖ firarisiyiz’ diyen çifte operasyon: Meğer soruşturma açılmamış

Terörle Mücadele Şubesi (TEM), Finlandiya kanalında yayınlanan belgeselde kendilerini ‘Cemaat firarisi’ olarak tanıtan öğretmen çifti görüntüleri inceleyerek yakaladı.

Haklarında daha önceden yakalama kararı olmadığı anlaşılan çiftten Serdar A., ‘terör örgütü propagandası’ yapmak iddiasıyla tutuklandı, eşi serbest bırakıldı.

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Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre Finlandiya’da yayın yapan YLE televizyonu, ‘Cemaat firarilerinin’ hangi şartlarda ve nasıl yaşadıklarını anlatan bir belgesel çekerek yayınladı.

Belgeselde, İstanbul’da yaşadıkları belirtilen öğretmen karı-kocanın hayatı işlendi. Belgeselde ‘FETÖ’cü aile’ diye bahsedilen, yüzleri kapatılan, isimleri açıklanmayan öğretmen çift, kendilerini gizlemek için otomobillerinin arkasına Türk bayrağı astıklarını anlattı.

Çift şöyle konuştu: “Evden çıkarken geri gelecek miyiz belli değil. Kendi içimizde hapis hayatı yaşıyoruz. Evin adresi adımıza değil. Arabanın köşesinde kullanmadığımız halde bir sigara ve çakmak var. Bir yere giderken apartman güvende mi, parka bahçeye gidersek kamera var mı? Piknik yapsak orada zabıta var mı diye düşünüyoruz.”

Cemaat mensubu olduklarını ve firari bir yaşam sürdüklerini anlatan öğretmen çiftin belgeselini izleyen TEM Şubesi, görüntülerden yola çıkarak çiftin İstanbul’da kaldığı ilçenin Esenyurt olduğunu belirledi.

Esenyurt Emniyeti’nden yardım alınarak yol ve binalardan adres tespit yapıldı. Belgeselde bahsi geçen, arkasında Türk bayrağı olan otomobil bulundu. Öğretmen Serdar A. ile Merve A., yakalanarak gözaltına alındı. Kayıtlarda aranmaları çıkmayan çiftin, ‘FETÖ’nün kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları anlaşıldı. Serdar A. ‘FETÖ üyesi olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanırken, eşi Merve A. serbest bırakıldı.