‘Fin rüzgarı’ kaldığı yerden: Children of Bodom’un yeni albümü ‘Hexed’ Mart 2019’da satışta

Finlandiyalı metal grubu Children of Bodom, yeni albümünü 8 Mart 2019’da piyasaya süreceklerini duyurdu.

Grubun ‘Hexed’ adını taşıyan 10’uncu albümü, Nuclear Blast Records etiketiyle yayınlanacak.

Toplam 14 şarkıdan oluşan albüm için 7 Aralık’ta ön satış başlayacak.

‘Cazdan gelen melodiler de var’

Grubun gitaristi ve frontman’i Alexi Laiho, “Tabii ki konu biz olunca tamamen metal bir albüm ama caz şarkılarından gelen belirli melodiler de var” dedi.

Baterist Henkka Seppälä, kendisi için yeni müziklerini tarif etmenin her zaman zor olduğunu söyledi.

Seppälä, “Bir anlamda her zaman aynı gibi geliyor ama yeni işler her zaman beni şaşırtıyor” diyerek daha önce muhtemelen böyle bir iş yapmadıklarını söyledi.

Baterist, videolar için şarkıları seçerken zorlandıklarını ifade etti.

Kapakta ‘alışılmışın dışında’ çizgiler

Seppälä, kapak tasarımıyla ilgili yıllardır farklı bir yaklaşım denemek istediğini belirterek dijital tasarıma alışkın olduklarını, bu yüzden farklı bir şey yapmanın zor olduğunu kaydetti.

Seppälä, kapakla ilgili şunları söyledi: “Tamamen bilgisayarda yapmak güvenli ve pratik. Bu sefer hepimiz eski yöntemleri denemeye karar verdik. Bu çok havalı adamı bulduk ve ona basit direktifler verdik. Bunlar, kapağın mor olması ve merkezde Azrail olmasına ilişkindi. Altı ay sonra küçük bir değişiklikle ‘Hexed’ın kapağı elimize ulaştı. Alışkın olduğumuzdan çok farklı, hatta Azrail bile farklı duruyor. Aynı zamanda oldukça ürpertici.”

Albüm kapağını Deins Forkas tasarladı.

Canlı performans da olacak

Şarkılar şöyle: The Road, Under Grass And Clover, Glass Houses, Hecate’s Nightmare, Kick In The Spleen, Platitudes And Barren Words, Hexed, Relapse (The Nature Of My Crime), Say Never Look Back, Soon Departed, Knuckleduster, I Worship Chaos (live), Morrigan (live) ve Knuckleduster (remix).