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Fin rüzgarı: Children of Bodom’un yeni albümü yolda

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Finlandiyalı metal grubu Children of Bodom, gelecek yıl albüm yayınlayacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: Facebook

Grubun bas gitaristi Henkka Seppälä, yeni albümleri için gelecek yılın mart ayında stüdyoya gireceklerini, ilerleyen aylarda ise kayıtları tamamlayacakları söyledi.

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Albümdeki şarkıların yarısını yazdıklarını aktaran Seppälä, “Heyecanlı zamanlardayız çünkü yazılanların neredeyse yarısının kaydı var” dedi.

Seppälä, yeni albüm çalışmalarını nihayete erdirmek için ABD turunun bitmesinin ardından yeniden stüdyoya gireceklerini belirterek albümün yayın tarihi olarak sonbaharı işaret etti.

Grup son olarak 2015’te ‘I Worship Chaos’ adında bir albüm yayınlamıştı.


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