Filyasyon rehberine mutasyon güncellemesi: Hastalar odada tek yatırılsın

Sağlık Bakanlığı virüsün mutasyona uğraması üzerine, ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi‘nde güncelleme yaptı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın aktardığı bakanlık açıklamasına göre Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehbere, mutasyonlu virüs görülen kişilerin tedavi süreciyle ilgili iki ayrı madde eklendi.

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Rehbere, varyant suşlar ile ilgili olarak, “Farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlaması, virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem, hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir” maddesi dahil edildi.

Rehbere eklenen diğer maddeler şöyle:

*Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10’uncu güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10’uncu günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir.

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*Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmektedir.