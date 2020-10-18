Doktor: Karantinadayken, ‘Düğüne, cenazeye katılabilir miyim’ diye soruyorlar

Isparta’daki filyasyon koordinasyon merkezinin sorumlusu Uzm. Dr. Özaydın Boylubay’ın, karantinadaki kişilerin yönelttiği sorulardan verdiği örnekler ‘durumun vahametini kavrayamayanlar gerçeğini’ anlatıyor: “Karantinadayım, yakınımın cenazesine çift maske takarak ve uzakta durarak katılabilir miyim? Düğüne katılabilir miyim?”

Fotoğraf: DHA

Boylubay, filyasyon çalışmalarının yanı sıra pozitif vaka ve temaslı olarak karantinada bulunanların tüm sorularına yanıt verdiklerini belirtti.

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İnsanların karantinadayken bile düğüne ve cenazeye gitmeyi düşünmelerinden yakınan Boybulay şöyle devam etti: “Cenaze, düğün gibi topluluk içeren organizasyonlarda risk yüksek olduğu için temaslı veya pozitif kişilerin katılımı birçok kişiyi risk altına sokmaktadır. Bu yüzden karantinadan toplu organizasyonlara katılım gerçekleşemez.”

Boylubay, merkeze sıklıkla yöneltilen soruları ve yanıtlarını şöyle sıraladı:

*Soru: Benim testim pozitif çıktı. Kaç gün karantinada kalacağım? Yanıt: Hastanede yatışı yapılmadıysa ve testi pozitif çıktıysa, testi pozitif çıktığı gün itibarıyla 10 karantina süresi oluyor. Eğer 24 saatten uzun süre hastanede yatışı yapıldıysa, testin pozitif çıktığı gün itibarıyla 14 gün karantina süresi oluyor. Eğer yoğun bakım yatışı yapıldıysa testi pozitif çıktığı gün itibarıyla 20 gün karantina süresi oluyor.

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*Soru: Testim pozitif çıktı, hiçbir şikayetim yok, karantinada kalacak mıyım, ilaçları kullanmama gerek var mı? Yanıt: Testin pozitif çıktığı gün itibarıyla kişinin karantinası başlar. İlaçlar, Sağlık Bakanlığı’nın algoritmasına göre başlanır ve kişi ilaçlarını kullanır.

*Soru: Testim pozitif çıktı, evdeki kişiler 14 gün karantinaya alınacak mı, iş yerindeki çalışanlar filyasyona alınacak mı? Yanıt: Maske, mesafe ve süre birlikte değerlendirilerek yakın temaslılar ev ve işleri dahil tüm yakın temaslılar 14 gün karantinaya alınır.

*Soru: Testim pozitif, ilaçlarımı kullandım, normal hayata dönebilir miyim? Karantina süresi sonunda tekrar test olacak mıyım? Yanıt: Karantina süresi bitince normal hayata kişi dönebilir. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan argoritmaya göre tekrar test yapılmasına gerek yoktur.

*Soru: 14 günlük karantinadayım. Testim negatif çıkarsa, karantinam sonlanır mı?’ Yanıt: Hastalığın 2-14 gün gibi kuluçka süresi olduğu bir gerçek. Test sonucu negatif çıksa dahi karantina süresince kişinin pozitife dönme olasılığı mevcuttur. Bu yüzden test sonucu karantina sürecini etkilemez. Karantina devam eder.