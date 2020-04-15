Filyasyon ekipleri görev başında: Temas zincirini onlar kırıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün övgüyle söz ettiği filyasyon sisteminin Ankara’daki merkezi kapılarını basına açtı.

Fotoğraf: DHA

Koca, ‘corona’ vakaların ve temaslılarının filyasyon ekipleri tarafından takip edildiğini, bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişinin tespit edildiğini ve yüzde 96’sına (251 bin 28 kişi) ulaşılarak izlendiğini söylemişti.

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Temas zincirini kırmakta, dolayısıyla salgınla mücadelede çok önemli rol oynayan üç kişilik filyasyon ekipleri, doktor, sağlık personeli ve yardımcı personelden oluşuyor. Türkiye’de 4 bin 600 filyasyon ekibi bulunuyor.

Ankara’daki Vaka Takip ve Filyasyon Yönetim Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü Numune Yerleşkesi’nde görev yapıyor. Merkezde 50 kişilik ekip çalışıyor. Merkezdeki görevliler, testi pozitif çıkanları ve temaslılarını arayarak adres bilgilerini alıp saha ekibini yönlendiriyor. Saha ekibi o adreslerde temaslıları tespit edip 14 gün boyunca gözlem altında tutulmasını, testi pozitif çıkanın da tedavisinin yapılmasını sağlıyor.

‘Bilgiler ekrana düşüyor’

Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Bulaşıcı Hastalıklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Çiğdem Şimşek, filyasyonun pozitif vakanın temaslarına yönelik bir saha çalışması olduğuna dikkat çekti: “Kişinin testi pozitif çıktığı andan itibaren Halk Sağlığı Yönetim Sistemi’ne (HSYS) vakanın bütün bilgileri düşüyor. Biz HSYS ekranımızda pozitif vaka olarak düştüğünü gördüğümüzde hemen vatandaşımızı arıyoruz. Nerede olduğunu soruyoruz. Durumu hakkında bilgi veriyoruz ve en kısa zamanda ambulansla bir hastaneye yatışını yapacağımızı söyleyip, hazırlıklarını yapması için bir süre tanıyoruz. Daha sonra ambulansla alınarak uygun olan pandemi hastanemize naklini sağlıyoruz.”

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Aile hekimleri her gün arıyor

Ankara’da 241 saha timi olduğunu söyleyen Şimşek takip sürecini şöyle anlattı: “Bunlar pozitif vakanın temalısı aileye ulaşıyorlar. Annesi, babası, eşi, çocuğu kiminle oturuyorsa onlara ulaşılıyor. Çalışan bir kişiyse iş yeri temaslıları da olacak şüphesiz. Bütün bunları tespit ediyoruz ve ulaşıyoruz. Saha timleri semptomlarının olup olmadığını soruyorlar. Telefon numaralarını bırakıyorlar, bir şikayetleri olduğunda aramaları için. Ama bir de aile hekimlerimiz her gün bu temaslıları telefonla arayarak, semptomu olup olmadığını soruyorlar. 14 gün boyunca bu işlem sürüyor. Temaslılardan evde kalmalarını istiyoruz.”

Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Teknolog Hasan Hüseyin Zorgül ise “Gittiğimiz yerde temaslı vakaları tespit ediyoruz. Temaslı vakalarına Bakanlıkça onaylanmış formumuzu doldurtuyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. 14 gün takip ediyoruz. Sahadaki son halka biziz” diyor.

Salgını bir zincir olarak nitelendiren Zorgül, teması keserek o zincirin hakalarını kırdıklarının altını çiziyor ve temaslı sayısı azaldıkça vaka sayısının da azalacağına işaret ediyor.