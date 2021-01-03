Filyasyon ekibi koordinatörü: Durumunu bildirmeyen üç yaşlımızı kaybettik

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinden Dr. Dicle Gündoğdu, fiziksel mücadelenin yanı sıra psikolojik bir savaş verdiklerini ifade etti. Çok sayıda hastanın ölüm korkusu yaşadığına, hastaneye yatmaktan korkanların olduğuna da değinen Gündoğdu, Akçakent ilçesinde belirti olmasına rağmen durumunu bildirmeyen üç yaşlının hayatını kaybettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Yaşadıklarını AA muhabirine aktaran filyasyon ekibi koordinatörü Gündoğdu, Covid-19 tanısı konulan hastaları izole oldukları yerde takip ederek tedavilerine katkı yaptıklarını, numune aldıktan sonra durumu kötü olanları hastaneye sevk ettiklerini söyledi.

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‘Cenazem bile yıkanmayacak’

Üç aydır Kırşehir’deki filyasyon ekibinde yer alan ve dört hekimle çalışan Gündoğdu şöyle konuştu: “Hastalarda aşırı derecede ölüm korkusu ve panikatak gözlemliyoruz. Sadece fiziksel değil psikolojik bir savaş da veriyoruz. 45 yaşında bir hastamız ölüm korkusuyla yüz yüze gelmiş ve acili aramış, bizi aradı. ‘Bu virüs beni öldürecek, ben birazdan öleceğim, cenazem bile yıkanmayacak’ diye olağanüstü bir korku oluşmuş. Sakinleştirmek için büyük mücadele verdik.”

Gündoğlu, 35 yaşındaki bir hastasının yaşadığı korkuyu şöyle anlattı: “Kırşehir merkezde bir evden hasta bize telefonla ulaştı. ‘Benim aşırı derecede ölüm korkum var, evde tek başıma kalıyorum, ne yapacağımı bilmiyorum’ demeye başladı. Çok ajite bir durumdaydı. Panik durumunda, ne yapacağını bilmiyor, aynı zamanda nefes darlığı yaşıyordu. Bir hekim arkadaşımızla beyefendinin yanına gitmiştik. Çok kötüydü, büyük ihtimalle panik atak geçiriyordu. İlaç tedavisine başlandığında iyi olacağını söyledik kendisine. O süre zarfında elimizden geldiğince sakinleştirmeye çalıştık. Büyük bir ihtimalle etraftan duyduklarından dolayı korkusu çok vardı. Dört gün boyunca yakından ilgilendik.”

İkramı kabul etmeyince tavır yapıyorlarmış

Gündoğdu, yaşadıkları en olumsuz konulardan birinin de gittikleri evlerde hastaların çay ve kahve ikram etmek istemeleri ve kabul etmediklerinde tavır yapmaları olduğunu aktardı.

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Bilgi kirliliği ve önyargılardan da şikayet eden Gündoğdu şunları söyledi: “Komşudan duydukları, herkesin hastalıkla ilgili farklı algısı, ekibimizin ilerlemesini ve erken tedaviyi olumsuz etkiliyor. Kendilerine ve bize yapabilecekleri en büyük iyilik ilaçlarını zamanında kullanmaları.”

‘Teşekkür bile motive ediyor’

Filyasyon ekibini görmenin, hastalarda psikolojik rahatlığa vesile olduğunu anlatan Dicle Gündoğdu, “Bizi görünce yalnız olmadıklarını anlıyorlar. Covid-19 geçiren çok yaşlı hastamız var bizim. Bizi kapıda gördüklerinde teşekkür etmeleri bile bizi çok motive eden şeyler” dedi.



Akçakent ilçesinde yaşanan bir olayın kendisini çok etkilediğine işaret eden Gündoğdu, bir düğün sonrasında birçok Covid-19 hastasının hastaneye yatırılma korkusuyla bildirim yapmadıkları bilgisine ulaştıklarını anlattı.

Konu komşu haber vermiş

Düğünde virüsün bulaştığı kişilerin çoğunun yaşlı olduğunu söyleyen Gündoğdu şu ifadeleri kullandı: “Çok fazla vaka çıktı orada. Çoğu yaşlı. Bunlar, ‘Biz hastaneye gidersek yoğun bakıma alacaklar, hastaneden çıkamayız, öleceğiz’ korkusuyla belirtileri olduğu halde hiç başvuru yapmamışlar. Öncesinde bilgi vermemeleri ve bizim son anda haberdar olmamız nedeniyle üç yaşlımız öldü. Tesadüfen konu komşunun haber vermesiyle doktorlarımız tedavi uyguladı.”