Filyasyon ekibi ev ziyaretine gittiği pozitif vakayı, sokakta halay başı olarak buldu

Ankara’da bir filyasyon ekibi, PCR testi pozitif çıkan kişiyi, tedavisini planlamak için evine gittiğinde sokak düğününde halay çekerken bulduğunu anlattı.

Fotoğraf: DHA

Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ekibinin, PCR testi pozitif olan kişinin evine gittiğinde sokak düğünü ile karşılaştığı ve söz konusu kişinin de halay başında olduğu belirledi.

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Filyasyon ekibinde yer alan diş hekimi Emre Yoldaş, şahit oldukları olayı şöyle anlattı: “Yazın düğünlerimiz oldu, kına gecelerimiz oldu. Kapalı ortamlar yasaklandı ama vatandaşlarımız sokak düğünlerinde yer aldı. Biz de filyasyona gittiğimiz kişiyi ararken bir baktık sokak düğünü var. Adres ararken, ‘Kime geldiniz, kimi arıyorsunuz‘ tarzında sorular ile muhatap olduk. Mümkün olduğu kadar kişinin kimliğini hasta mahremiyeti açısından koruyoruz; ama ulaşamadığımız durumda komşusundan, yakınından bilgi alıyoruz. O sırada komşusundan birine denk geldik. ‘Falanca kişi şurada halay başı, halay çekiyor’ dedi. Tabii şaşırdık biz. Hemen uygun bir şekilde müdahale ettik duruma.”

‘Seccadesini alıp namaza gitmiş’

Yoldaş, kendilerini telefonla arayan ve temaslı olduğunu, kendisini iyi hissetmediğini söyleyen bir vatandaşla ilgili yaşadıkları benzer bir olayı daha anlattı. Eve gittiklerinde kimseyi bulamadıklarını belirten Yoldaş “Apartmandan ayrılırken bir amca geldi bize doğru. ‘Kime geldiğiniz?’ diye sorarken bizim aradığımız kişi olduğu ortaya çıktı. Amca seccadesini alarak vakit namazına gitmiş” dedi.

‘Komşular duyarsa ne der’ yaklaşımı

Yoldaş, vatandaşların farklı yaklaşımları olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bizi çok iyi niyetli karşılayan vatandaşlarımız var. ‘İyi ki geldiniz, sizin varlığınız bize yetiyor, bize güç veriyorsunuz’ diyerek bizi onore eden vatandaşlar var. Ama bazen ‘el alem ne der’ kaygısı olan, hastalığı normal bir virüs gibi görmeyen, daha kalıcı, topluma zarar veren bir etiket olarak gören, ‘fişleme’ gibi düşünen vatandaşlar var. ‘Apartmana geldiniz ama konu-komşu duyarsa ne der’, ‘biz bir daha el alemin yüzüne bakamayız’ yaklaşımında olan vatandaşlar var.”