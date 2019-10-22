Diken

Yaramazlara biraz batar!

Filmler ‘olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar’a göre sınıflandırılacak

Sinema filmleri ve fragmanlar, cinsellik, çıplaklık, şiddet, korku ile uyuşturucu madde, kaba ve argo dil gibi ‘olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar’ yönünden değerlendirilerek sınıflandırılacak.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin esaslar yönetmeliğine göre, sinema salonlarında ilk kez ticari dolaşıma girecek değerlendirme ve sınıflandırması yapılmış sinema filmleri, gösterime girdiği tarihten itibaren ücretli yayın yapılan kablo, uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda beş ay geçmeden, ücretsiz yayın yapılan uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda altı ay geçmeden ticari amaçla yayınlanamayacak.

Reklam

Film arası 15 dakika

Yönetmelikle, sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10, fragman gösterim süresi ise en az üç, en fazla beş dakika olarak belirlendi. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak.

Bilete promosyon yapılmayacak

Sinema salonu işletmecileri ya da sinema bileti satan diğer gerçek veya tüzel kişiler, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri yapamayacaklar.

Sinemalarda, belirli yaş ve üzeri, engelli, şehit yakını ve gazi, halk günü, kamu meslek grubu, öğrenci, sabah seansı ve internet bileti adları altında indirimli biletler satılabilecek.

Reklam

Sinema yasası yürürlükte: Biletlere promosyon yasağı geldi

SON HABERLER

HDP’li dört belediye eş başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yerine kayyım atanan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz ve Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz

Emine Bulut’un katiline müebbet hapis

Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u, 10 yaşındaki kızı F.B.V’nin gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’ın yargılanmasında karar açıklandı. Varan müebbet hapse çarptırıldı.

40 milyar lira hedeflenen ‘imar barışı’nda gelir 23 milyar lirada kaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘imar barışı’ kapsamında 3 milyon 599 bin 867 adet ‘yapı kayıt belgesi’ başvurusu yapıldığını ve toplamda 23 milyar 523 milyon 609 bin 133 lira ödeme alındığını açıkladı. Başvurular 8 Haziran 2018’de başlamış, 31 Ekim 2018’de sonlandırılması planlanan uygulama cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2018’e kadar uzatılmıştı. Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun […]

Çiftkurtlar’ın sahibine dolandırıcılıktan hapis cezası

Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Mehmet Çelik’in de aralarında olduğu dört kişiye ‘nitelikli dolandırıcılık’ davasından hapis cezası verildi. Dokuz yıl hapis cezası alan sanıklardan üçü tutuklandı, Çelik hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı ancak istinaf mahkemesi kararı kaldırdı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...