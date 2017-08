Filmekimi’nde ödüllü filmler seçkisi: Fatih Akın’ın son filmi de gösterilecek

Share Pin Pocket +1 Flip WhatsApp Shares 0

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 16’ıncı kez düzenlenen Filmekimi programında bu yıl da dünya festivallerinden ödüllerle dönmüş filmler gösterilecek.

Filmekimi, 29 Eylül-8 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, Ekim ayı boyunca da İstanbul dışında gösterimlerine devam edecek.

Reklam

Gösterimler İstanbul’da Beyoğlu ve Atlas Sinemaları, Kadıköy Rexx Sineması ve Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda yapılacak.

Filmekimi programında bu yıl, Cannes’da Altın Palmiye kazanan ‘The Square’den, Juri Büyük Ödülü dahil dört ödül kazanan ‘120 BPM’ye; Juliette Binoche, Gérard Depardieu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Bright Sunshine in’den, ‘The Lobster’ ile aklımızı alan Yorgos Lanthimos’un Cannes En İyi Senaryo ödüllü yeni filmi ‘The Killing of A Sacred Deer’a birçok sıra dışı yapım yer alıyor.

Alman sinemasının parlayan yönetmeni Fatih Akın’ın Almanya’da ‘En iyi yabancı dilde film’ Oscar’ına aday olarak belirlenen son filmi ‘In the Fade’ de gösterilecek filmler arasında. ‘In the Fade’ Cannes Film Festivali’nde başrol Diane Kruger’a en iyi kadın oyuncu ödülü kazandırmıştı.

Filmekimi kapsamında Michael Haneke’nin Cannes Film Festivali’nde yer alan filmi ‘Happy End’ ve Robert Pattinson’ın müthiş performansıyla dikkat çeken Safdie kardeşlerin son filmi ‘Good Time’ gibi merakla beklenen birçok filmi izlemek mümkün olacak.

Müzik dünyasının gizemli isimlerinden Morrissey’in gençlik yıllarını anlatan ‘England Is Mine’ ve Lynne Ramsey’in Cannes’da Joaquin Phoenix’e ödül getiren ve En İyi Senaryo ödülünü alan filmi ‘You Were Never Really Here’ da Filmekimi programının dikkat çeken filmleri arasında yer alıyor.

İlk kez Bodrum’da

İstanbul’un ardından bu yıl 27-29 Ekim tarihlerinde ilk kez Bodrum’a da uğrayacak olan Filmekimi gösterimleri 6-8 Ekim’de Edirne, 13-15 Ekim’de Eskişehir, 13-17 Ekim’de Ankara, 20-22 Ekim’de Diyarbakır ve 20-24 Ekim’de İzmir olmak üzere yedi farklı şehirde gerçekleştirilecek.

Biletler ne zaman, nerede?

Sinemaseverlerin merakla beklediği Filmekimi biletleri İstanbul’da, 23 Eylül Cumartesi 10.30’da Beyoğlu Atlas, Kadıköy Rexx sinemalarına açılacak gişelerden ve Biletix satış kanalları (biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden satışa sunulacak.

Diğer şehirlerde bilet satışları ise 23 Eylül’den itibaren Biletix satış kanalları (biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden ve etkinlik tarihinden bir gün önce etkinlik gişelerinden yapılacak.