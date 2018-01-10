Film karakterine ‘Deyyus’ denmesine kızan aktörü hakim reddetti: İyi oynamışsın, tazminat alamazsın

Oyuncu Eriş Akman, ‘Kara Sevda’ dizisinde 1976’da oynadığı ‘Aile Şerefi’ filminde canlandırdığı ‘Oktay’ karakterine hakaret edilmesine kızıp kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle açtığı davayı kaybetti.

Akman, 2015’te‘Kara Sevda’yı izlerken Münir Özkul, Adile Naşit, Itır Esen ve Şevket Altuğ gibi usta oyuncularla birlikte rol aldığı filmden sahnelerin ekrana yansıdığını gördü. Dizide film üzerine diyaloglar da geçti. Dizi karakterleri repliklerinde “İfrit oluyorum bu adama”, “Mahvetti insanların hayatını deyyus”, “Kendisini her şeyin sahibi sanıyor” gibi yorumlar yaptı.

Reklam

Filmin kötü adamı ‘Oktay‘ı canlandıran Akman da dizide kişilik haklarına hakaret edildiği gerekçesiyle dava açarak 51 bin lira tazminat istedi.

Hakimden ‘Erol Taş’ örneği

Gazete Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre, mahkeme, Oktay’a karşı izleyicinin yaptığı kötü yorumların oyuncunun karakteri yansıtmasındaki başarısını gösterdiğini belirterek, tazminat talebini reddetti.

Hâkim gerekçeli kararda şu ifadelere yer verdi: “Türk toplumunda halen dizi ve filmlerde rol alıp büründüğü karakteri başarıyla canlandıran oyunculara halkın duyduğu tepki, öfke ve beğeni yıllar geçse de izlerini sürdürmektedir. Tıpkı Erol Taş karakterinin yıllardır soyadı gibi taş kalpli, zalim, kötülük yapan bir karakter olarak bilinmesi nedeniyle toplum içinde kötülük yapan kişilere ‘Erol Taş gibi zalim, hain’ gibi sıfatlar yakıştırılıyor. Bu durum Erol Taş’ın aslında rol aldığı karakterleri ne kadar başarı ile temsil ettiğinin bir göstergesi olup onun o kişinin gerçekte hain, zalim olduğunu şeklinde yorumlanmaz. Bu oyuncunun kişiliğine yönelik bir saldırı değildir.”