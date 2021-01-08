Film festivali, şanslı izleyiciye ıssız adada bir hafta boyunca tek başına film izleme deneyimi sunuyor

Birçok kültür sanat etkinliğinde olduğu gibi salgın nedeniyle online düzenlenecek İsveç’teki Göteborg Film Festivali benzerlerinden ayıran bir özelliği var: Bir sinemasevere okyanusun ortasında ıssız bir adada bir hafta boyunca 60 film izleme imkanı sunuyor.

Fotoğraf: Göteborg Film Festivali

Festivalin bu film tadında sinema deneyimi için bir şanslı izleyici, Pater Noster isimli deniz feneri adasında tek başına telefon, bilgisayar ya da kitap gibi ‘dikkat dağıtıcılar’ olmaksızın bir hafta geçirecek.

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‘İzole Sinema’ adı verilen etkinlik için online başvurular 17 Ocak’a kadar devam ediyor. Yetkililer kendini tanıtan ve neden bu deneyimi yaşamak istediğini anlatan bir e-mail gönderek yapılan başvurulara şimdiden dünya çapında yoğun ilgi olduğunu söyledi.

30 Ocak-6 Şubat trihlerinde yapılacak festival programındaki bütün filmlere erişebilecek şanslı izleyicinin adaya ulaşımı ve bir hafta boyunca ihtiyaçları festival tarafından karşılanacak.