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Yaramazlara biraz batar!

Filistin’de Covid-19 hastası kadının bebeği sezaryen doğumla kurtarıldı

Filistin Sağlık Bakanlığı, annesi Covid-19’a yakalanan bebeğin, kalp atışlarının zayıflaması üzerine sezaryen doğumla kurtarıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın haberine göre, El-Halil Hastanesi’ne gelen 23 yaşındaki Covid-19 hastası Filistinli kadın salgın hastalıklar bölümünde muayene edildi.

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Muayenede bebeğin kalp atışlarının zayıfladığının anlaşılmasının ardından doktorlar, anne adayını acilen sezaryen doğuma aldı.

Bakanlık, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, annenin tedavisinin ardından taburcu edileceğini kaydetti.

Filistin’de son verilere göre Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı 21’e, vaka sayısı ise 4 bin 786’ya yükseldi.

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