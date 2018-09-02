Filistin devlet başkanı: ABD bize Ürdün’le konfederasyon kurmayı teklif etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ABD’li yetkililerin kendisine Filistin’in Ürdünle birlikte konfederasyon olmasını teklif ettiğini açıkladı. Abbas, bu planı İsrail’in de konfederasyonun bir parçası olması şartıyla kabul edeceğini söyledi.

Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere ekibinin kendisine Ürdün ile Filistin’in konfederasyon olmasını temel alan bir barış planı teklifinde bulunduğunu açıkladı.

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Ramallah’ta ‘Peace Now’ isimli sivil toplum örgütüyle görüşmesinden sonra konuşan Abbas, bu planı İsrail’in de konfederasyonun bir parçası olması şartıyla kabul edeceğini ifade etti.

İsrail merkezli haber sitesi Times of İsrael’e göre Abbas ayrıca Trump’la dört defa bir araya geldiğini belirterek, ABD başkanının kendisine NATO güçleri tarafından savunulacak silahsızlandırılmış bir Filistin devleti fikrini desteklediğini söylediğini aktardı.

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Habere göre, Abbas böylesi bir plana karşı çıktığını söyledi.