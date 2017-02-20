Filipinli emekli polis memuru: Duterte suçlu ve muhalifleri öldürmemiz için para verdi

Filipinler’de emekli bir polis memuru belediye başkanlığı sırasında Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin suçlu ve muhalifleri öldürmeleri için para verdiğini öne sürdü.

Duterte, ülkenin güneyindeki Davao kentinde 20 yıl boyunca belediye başkanlığı yapmış, kentteki suç oranlarını azaltmasıyla ün kazanmış ve ölüm mangalarına destek verdiği iddiaları nedeniyle eleştirilmişti.

AP’deki habere göre Arthur Lascanas isimli polis memuru geçen yıl senatodaki duruşmada Davao’daki yargısız infazlara katılmadığını, ancak Edgar Matobato isimli bir görgü tanığı ve eski asker Duterte’nin talimatlarıyla yüzlerce kişiyi infaz ettiklerini belirtmişti.

Lascanas, bugün yaptığı basın toplantısında vicdanının rahat olmadığını, bu nedenle de konuştuğunu vurguladı: “İki uyuşturucu kullanıcısı kardeşin infaz emrini bizzat verdim.”

Lascanas, Duterte’nin 1993 yılındaki cami bombalamasının finansını sağladığını da kaydetti. Emekli asker, 2003 yılında öldürülen radyo sunucusu Jun Pala’nın infazının Duterte tarafından emredildiğini öne sürdü.

Duterte, Davao sokaklarında geceleri motosikletle dolaştığını ve polise ölümcül güç kullanabileceklerini göstermek için, şüphelileri öldürme fırsatı aradığını anlatmıştı.

Filipinler lideri geçen yıl da Davao’da adam kaçırma ve tecavüz şüphelisi üç kişiyi öldürdüğünü söylemişti.

Mayıs ayında devlet başkanlığına seçilmesinin ardından ABD Başkanı Barack Obama’ya ettiği küfürle dünya gündemine oturan Duterte, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına savaş açmış; polise ‘vur’ emri vermişti. Duterte’nin göreve gelmesinden bu yana 3 binden fazla insanın öldürüldüğü tahmin ediliyor.